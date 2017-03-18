Ильхам Алиев: «Наши резервы превышают внешний долг в пять раз»

«Наша экономическая ситуация улучшается. Прошедший год, в прошлом году я сказал здесь, был годом стабилизации экономики, годом глубоких экономических реформ. Эти реформы начали приносить свои плоды. Нынешний же год – год развития. Показатели первых двух месяцев подтверждают это. Экономический рост есть, хоть и небольшой», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на общенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруза, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент сказал, что в течение первых двух месяцев этого года валовой внутренний продукт вырос на 0,4%.

«Ненефтяная промышленность выросла на 5%, сельское хозяйство - более чем на 3%. Это является основным показателем нашего экономического развития.

В отличие от других стран, экспортирующих нефть и газ, в прошлом году нам удалось сохранить наши валютные резервы. Хотя мы могли потратить их. Однако мы думаем о долгосрочных интересах нашей страны.

Мы должны каждый год увеличивать наши валютные резервы. Мы добиваемся этого. Сегодня наши валютные резервы в пять раз превышают внешний долг. Возможно, в мире можно найти очень мало стран, показатели которых были бы на таком уровне», - сказал глава государства.