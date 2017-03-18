Олланд о нападениях в Париже

Франция продолжит вести беспощадную борьбу с террористами и обеспечит максимальную безопасность своим гражданам. Об этом заявил президент республики Франсуа Олланд, дав высокую оценку действиям солдат, оперативно ликвидировавших в парижском аэропорту Орли злоумышленника, попытавшегося совершить нападение на военный патруль, передает ТАСС.

"Президент республики приветствует отвагу и эффективность действий, проявленные полицейскими и военнослужащими во время агрессивных действий, предпринятых крайне опасным человеком, который был ликвидирован. Отдел прокуратуры Парижа по делам терроризма начал расследование, чтобы пролить свет на мотивы и обстоятельства этого происшествия, а также на предмет возможных сообщников (злоумышленника)", - отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Как подчеркнул Олланд, французское "государство полно решимости действовать беспощадно, чтобы бороться с терроризмом, защищать безопасность соотечественников и обеспечивать защиту территории" страны.

"Бдительность будет сохранена на максимальном уровне. Военнослужащие, задействованные в рамках антитеррористического плана "Сантинель", в очередной раз подтвердили свою пользу в содействии силам полиции и жандармерии", - заключил глава республики.

Инцидент со стрельбой произошел в южном терминале Орли утром 18 марта. Неизвестный мужчина попытался выхватить оружие у одного из военнослужащих, патрулировавших здание аэровокзала, однако тут же был застрелен солдатами.