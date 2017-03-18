 

Пожар на проспекте Гусейна Джавида обновлено 17:30; фото

Автор: Отдел информации 

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, пожар потушен. Пострадаших нет, пожарные расчеты покидают территорию.

*  *  * 17:11

На проспекте Гусейна Джавида на строительном участке возле Сальянских казарм произошел пожар, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, сгорел вагончик в котором хранились стройматериалы. Для тушения пожара привлечены три пожарных расчета МЧС Азербайджана.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Близлежащие дворы охватили клубы дыма и люди жалуются на плохой запах.

В настоящее время движение на проспекте рядом с этим участком перекрыто.

 

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