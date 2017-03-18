Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, пожар потушен. Пострадаших нет, пожарные расчеты покидают территорию.
* * * 17:11
На проспекте Гусейна Джавида на строительном участке возле Сальянских казарм произошел пожар, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, сгорел вагончик в котором хранились стройматериалы. Для тушения пожара привлечены три пожарных расчета МЧС Азербайджана.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Близлежащие дворы охватили клубы дыма и люди жалуются на плохой запах.
В настоящее время движение на проспекте рядом с этим участком перекрыто.