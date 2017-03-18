Иран недоволен действиями ВВС Израиля в Сирии

МИД Ирана призвал ООН осудить действия ВВС Израиля в Сирии, обвинив Иерусалим в заинтересованности укрепления терроризма, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Бахрама Гасеми.

«Призываем ООН осудить эту очевидную агрессию и приложить все усилия к тому, чтобы не допустить повторения подобных провокационных действий, создающих угрозу безопасности», — говорится в заявлении.

В Тегеране также отметили, что «агрессивные действия» Израиля свидетельствуют о заинтересованности Иерусалима в укреплении сил террористов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что самолеты ВВС страны поразили цели в Сирии для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки движения «Хезболла».