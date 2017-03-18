 

Новая акция протеста в Ереване фото; видео; обновлено 19:00

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении  

Власти Армении вновь обманули митингующих, не дав им ответа на их требования. В ответ митингующие выдвинули еще одно требование – завести уголовные дела на всех виновных в смерти Артура Саркисяна.

Сегодня Шаену Арутюнану и его друзьям угрожали в социальных сетях, а днем на площади Республики звучали выстрелы для того, чтобы напугать митингующих.

Митингующие скандировали «Сержик - сгинь!» когда Шаен Арутюнян зачитывал письмо Артура Саркисяна.

Сегодня же власти Армении распорядились о проведении экспертизы тела Артура Саркисяна, несмотря на требования адвокатов пригласить независимых экспертов.

Так, необходимость получить ответ на письменное требование митингующих отпала, и в данный момент люди идут шествием к зданию правительства по тому же маршруту, скандируя «Артур», «Дарящего хлеб убили», «Серж - убийца» и «Решаем мы».

Организаторы акции прекрасно осознают о намерениях полиции и режима устроить провокации и создать условия, чтоб их перебить, поэтому все делается очень организованно.

*  *  * 17:33

Сегодня в Ереване продолжаются митинги в память Артура Саркисяна. Днем митингующие прошли шествием по городу к зданию правительства через проспект Маштоца, ул. Амиряна, площадь Республики, ул. Налбандяна и вернулись на площадь Свободы.

На улице Амиряна Шаен Арутюнян и группа митингующих провели сидячую забастовку, что вызвало раздражение полицейских, которые начали угрожать им применением силы. По возвращении на площадь Свободы митингующие подключились к сидячей забастовке.

Напомним, что сегодня в 18 часов власти Армении обязались ответить на письменное требование бастующих похоронить Артура Саркисяна на кладбище в Ераблуре и на это время объявлено о начале митинга на площади Свободы для того, чтобы пройти шествием, и получить ответ правительства.

Организаторы митинга в память об Артуре Саркисяне выдвинули также требование наказать виновных в его смерти, в частности, министров юстиции, здравоохранения, следователей и прокуроров, а также Сержа Саргсяна, с ведома и по указу которого был арестован Артур Саркисян.

 

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