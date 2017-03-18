 

В Черное море вошел американский десантный корабль Carter Hall

 

Десантный корабль Carter Hall ВМС США прошел через пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщается на сайте 6-го флота ВМС США.

Корабль, как сообщает пресс-служба флота, примет участие в двусторонних военных учениях США и Румынии Spring Storm 17.

Основная фаза учений с участием Carter Hall пройдет вблизи румынского города Констанца в течение 18–21 марта 2017 года.

«Учения Spring Storm дарят Carter Hall ценную возможность сотрудничества с нашим союзником в НАТО в акватории Черного моря», — отмечается в сообщении 6-го флота ВМС США.

Видео прохода Carter Hall через Босфор опубликовал турецкий ресурс Yörük Işık, который мониторит проходящие через пролив суда.

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В Черное море вошел американский десантный корабль Carter Hall
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