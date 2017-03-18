В эти праздничные дни многие жители Баку и студенты бакинских вузов отправляются в районы, что вызывает нехватку билетов и автобусов. Корреспонденты haqqin.az побывали на Бакинском автовокзале, где провели мониторинг ситуации.

Нам стало известно, что сегодня повторяется та же картина, что и в предыдущие годы: нехватка билетов на популярные маршруты, большое скопление недовольных пассажиров, спекулянты, торгующие билетами втридорога, и т.д.

Можно сказать, что повезло тем пассажирам, которые купили билеты заранее. Остальные жалуются на то, что не могут купить билеты.

Севиль-ханум, которая направляется из Баку в Тертер, говорит нам, что уже более двух часов ждет автобус. По ее словам, автобус, на котором она поедет в Тертер, только выехал оттуда и неизвестно, когда доберется до Баку.

Сакина-ханум говорит, что она после химиотерапии хочет вернуться в Барду, но не может с 11 часов утра купить билеты.

«Мы с моими детьми прибыли сюда в 11 утра. Билетов в кассах нет. Я послала сыновей, чтобы они попробовали купить билеты у спекулянтов, теперь вот жду», - сказала возмущенная женщина.

Больше всего недовольных среди тех, кто хочет отправиться в южные регионы страны. Желающих поехать туда очень много, а автобусов на этих маршрутах – очень мало.

Жительница Баку Аида Мамедова говорит, что едет на похороны родственника в Лянкяран. Женщина говорит, что известие о смерти родственника застало ее врасплох и поэтому она не купила билеты заранее. А теперь она уже свыше двух часов ждет автобус, на который надеется попасть.

Пассажиры также жалуются на то, что в праздничные дни цены на билеты резко взмывают вверх. В кассах билетов нет, а с рук их продают в разы дороже.

«Я вас очень прошу - напишите об этом. На вокзале билетов нет, а водители подняли цены. Если раньше я ездила в Лянкяран за 6 манатов, то теперь у меня требуют 10 манатов», - говорит нам пассажирка А.Алиева.

Другой пассажир Октай Рахманов жалуется на нехватку автобусов и цены на проезд.

По словам пассажиров, билет в Гянджу можно купить за 10 манатов при его стоимости в 6 манатов, билет в Губу стоит 7 манатов при стоимости в 4 маната, билеты в Товуз, Гедабей с 7 манатов подорожали в эти дни до 12 манатов.

Многие люли не знают о возможности купить билеты онлайн, а некоторые вообще не спрашивают билеты в кассах, так как считают это бесполезным делом.

«Мой сын служит в Тертере и я провожаю его на фронт. Но вы посмотрите, что здесь творится: на электронных табло нет никаких объявлений, люди не знают, к кому обратиться. В кассу я не ходил – а смысл? Теперь ищу билет у спекулянтов», - говорит отец солдата Субхан Ахмедов.

Руководство автовокзала попыталось уверить нас в том, что они делают все возможное, чтобы отправить людей по их направлениям и заявляет, что никто не завышал стоимость билетов.

По словам главы пресс-службы автовокзала Магомеда Абдуллаева, автовокзал уже с 14 марта работает в усиленном режиме и будет работать в этом режиме до 26 марта.

«Мы пригласили со стороны около 200 автобусов. Вчера мы отправили на 600 автобусах свыше 16 тысяч пассажиров, а до сегодняшней ночи отправим на 700 автобусах еще 20 тысяч пассажиров», - говорит представитель автовокзала.

По его словам, не смотря на то, что на 18-20 марта все билеты проданы, организованы дополнительные автобусы на самые популярные маршруты.

Отметим, что помимо автобусов, плату за проезд подняли и таксисты, которые возят людей в районы. В среднем проезд на таких такси подорожал на 5-15 манатов.