Берни Экклстоун: «Хорошо, что мы проводим гонку в Баку»

Когда в «Формулу-1» пришли новые хозяева, Берни Экклстоун был вынужден сложить с себя полномочия главы менеджмента чемпионата – в Liberty Media ему предложили согласиться на роль почетного президента. По словам самого Экклстоуна, он не понимает, что это значит, но по крайней мере, в 2017 году продолжит бывать на гонках. Вероятно, будет он приглашен и на июньский Гран-при Азербайджана.

«Я не знаю, что это такое, - цитирует Экклстоуна f1news.ru. - Понятия не имею. Хотелось бы посмотреть какие-то правила, получить какое-то объяснение, что входит в круг моих обязанностей, а что не входит.

Единственное, что просил меня сделать новый исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Керри – поскольку он знает, что на этой неделе я улетаю в Бразилию – так это поговорить с президентом страны и постараться убедить вложить какие-то деньги в проведение Гран-при, в противном случае есть риск, что мы гонку потеряем. Мне бы не хотелось этого допустить, ведь 45 лет назад я приложил немало усилий, чтобы она появилась в календаре, и это хорошая гонка».

На вопрос о том, не сожалеет ли он, что «экспортировал «Формулу-1» в такие страны, как Китай и Россия», Экклстоун ответил следующее:

«Когда я организовал гонку в Венгрии в 1986-м году, "железный занавес" еще существовал, и тогда мне фактически пришлось иметь дело с КГБ, но мне очень хотелось выйти за пределы Западной Европы, потому что мир ею не ограничивается, он несколько больше. По-моему, это хорошо, что мы проводим гонки в Сочи, Баку и в других местах, понимаете? В прошлом году сезон состоял из 21 этапа. Вопрос надо ставить так: если в этих странах готовы платить такие же деньги, как европейцы, будем ли мы проводить там гонки? Ответ однозначно утвердительный. В этих странах довольны контрактами, которые мы заключили, и наши договорённости всех устраивают».

Напомним, что ранее исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей косвенно высказался против проведения гонки в Азербайджане, обвинив Экклстоуна в том, что для него на первом месте были деньги. Промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов в ответ заявил, что Маффей не присутствовал на гонке в Баку, а потому вряд ли может объективно судить о ней. Рагимова также поддержали некоторые международные эксперты.