В Таллинне мужчина с топором ворвался в банк

Мужчина с топором разбил терминал и компьютеры, ворвавшись в контору банка SEB в центре Таллинна; полиция задержала злоумышленника, передает Delfi.

"Мужчина с топором разбил стекло в главной конторе банка SEB на улице Торнимяэ в центре Таллинна, которая была закрыта по случаю выходного дня, ворвался в помещение и разбил терминал и несколько компьютеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "прибывшие на место полицейские задержали агрессивного мужчину, 1963 года рождения, и доставили его в полицейский участок". "Мотивы его поступка пока не установлены", - добавляет портал.