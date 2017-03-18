«Нефтчи» победил в день своего 80-летия

Сегодня в матче 23-го тура азербайджанской футбольной премьер-лиги «Нефтчи» обыграл «Интер» со счетом 2:1.

Игра была примечательна тем, что проводилась в день 80-летия футбольного клуба «Нефтчи». В связи с этим встреча началась в 19:37 – это цифры, отражающие год основания клуба.

Футболисты «Нефтчи» вышли на матч в форме старого образца под знаменитый марш Матвея Блантера.

Символический первый удар по мячу нанесли ветераны азербайджанского футбола Чингиз Исмайлов и Казбек Туаев.

Что касается самой игры, то в составе «Нефтчи» отличились Уго Баргас (42-я минута) и Рахман Гаджиев (70-я). «Интер» ответил лишь голом Низами Гаджиева на 71-й минуте.

«Нефтчи» с 26 очками поднялся на 5-е место, опередив «Сумгаит», который сегодня проиграл «Кяпязу» - 0:1.

Лидирует «Карабах», у которого 48 очков. На два очка меньше у «Габалы». Обе команды свои матчи 23-го тура проведут завтра.