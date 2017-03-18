На Сицилии членам мафии запретили становиться крестными отцами

Сицилийский архиепископ Микеле Пеннизи выпустил декрет, который запрещает членам организованных преступных групп участвовать в таинстве крещения и становиться крестными отцами. О своем декрете Пеннизи сам рассказал корреспондентам французского информационного Agence France-Presse.

Архиепископ в ходе беседы с французскими журналистами отметил, что мафиози используют словосочетание «крестный отец», чтобы своим поступкам придать некую «респектабельность». Но на деле миры организованной преступности и церкви, по его словам, «абсолютно несовместимы».

В архиепархию Монреале, где служит Микеле Пеннизи, входит деревня Корлеоне, где якобы родился персонаж романа Марио Пьюзо «Крестный отец» и одноименного фильма Фрэнсиса Форда Копполы - Дон Корлеоне.

В прошлом месяце сицилийский архиепископ раскритиковал одного из священников своей епархии за то, что тот разрешил стать крестным отцом сыну одного из известных местных мафиози Тото Риины.

Отметим, что Пеннизи уже не впервые открыто выступает против сицилийской мафии. В 2008 году архиепископ получал угрозы от членов местных преступных группировок из-за того, что запретил отпевать в церкви известных гангстеров.

В то же время настроенный против мафии священнослужитель не раз подчеркивал, что двери церкви всегда открыты для тех гангстеров, кто готов искренне раскаяться в совершенных преступлениях.