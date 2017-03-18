 

У Японии и Южной Кореи появится ядерное оружие?

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался исключить возможность появления ядерного оружия у Японии и Южной Кореи в ответ на растущую угрозу со стороны КНДР. Соответствующее заявление дипломат сделал в эксклюзивном интервью Fox News 17 марта.

«Мы обмениваемся мнениями. Ни один вариант пока не убран со стола», — сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли он исключить нуклеаризацию Корейского полуострова.

Комментируя свое высказывание в интервью изданию Independent Jornal Review, дипломат подчеркнул, что будущее предсказать невозможно. «Это значит, что у всех в регионе должно быть четкое понимание того, что обстоятельства могут развиваться по такому пути, что из соображений взаимного сдерживания нам, возможно, придется об этом подумать», — заключил глава Госдепа.

Тиллерсон прибыл в Южную Корею с официальным визитом 17 марта. В Сеуле он провел переговоры с главой МИД страны Юн Бён Се, по итогам которых заявил, что Пхеньян должен отказаться от разработки оружия массового уничтожения, чтобы добиться в будущем безопасности и экономического процветания. Кроме того, он отметил, что если Северная Корея будет угрожать своему южному соседу, Вашингтон может применить в отношении нее военные меры.

6 марта КНДР запустила в сторону Японии четыре баллистические ракеты средней дальности, три из них упали в пределах японской эксклюзивной экономической зоны. В Пхеньяне сообщили, что целью испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.

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У Японии и Южной Кореи появится ядерное оружие?
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