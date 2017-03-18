Во Франции задержали трех подозреваемых в нападении на военных

Три человека задержаны в рамках расследования нападения на военный патруль в аэропорту Орли, сообщил в субботу прокурор Парижа Франсуа Моленс, передает РИА Новости.

По словам прокурора, речь идет об отце преступника, его брате, а также двоюродном брате, который сам пришел в полицию. Ранее сообщалось о двух задержанных.

В субботу утром на севере Парижа полиция остановила для проверки документов автомобиль; водитель открыл огонь из пневматического пистолета, ранив одного из сотрудников полиции, после чего скрылся. Позже стрелявший угнал другой автомобиль и в аэропорту Орли совершил нападение на обеспечивающих безопасность военнослужащих, попытался отнять у них оружие и был застрелен на месте.

Следствие установило личность злоумышленника: это 39-летний Зиед Бен Бельгасем, известный полиции и разведслужбам. Расследование двух инцидентов поручено антитеррористической прокуратуре.