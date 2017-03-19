Представители армянской диаспоры после того, как голландский суд признал главу азербайджано-турецкой общины Нидерландов Ильхана Ашкына виновным в «призывах к ненависти и акциям насилия в отношении армян», пригрозили новыми судебными исками в отношении турок и азербайджанцев, проживающих в Голландии. Об этом haqqin.az сообщила глава сайта AzNed.nl Нармина Марданова.

Армянская сторона в интервью нидерландским телеканалам после заседания суда, где был вынесен приговор Ильхану Ашкыну, заявила, что у них «подобных досье великое множество и они (турки и азербайджанцы – Ред.) должны ответить за каждое высказывание».

Напомним, накануне глава азербайджано-турецкой общины Нидерландов Ильхан Ашкын был приговорен к месяцу условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, а также к 120 часам общественных работ. При этом прокурор просил вдвое меньшее наказание.

Между тем, как отметила Нармина Марданова, Ильхан Ашкын подаст апелляцию в Верховный суд Нидерландов. «Азербайджанская диаспора серьезно взялась за это дело. Наши соотечественники считают, что главное в этом деле наша победа, вне зависимости от продолжительности процесса. Если мы продолжаем бороться, значит - это не поражение», - добавила глава сайта AzNed.nl.

Говоря об антитурецком настрое голландского общества, она отметила, что последние события, конечно же, заметно повлияли на ситуацию. «Им не важно, кто является истцом, если подсудимый хоть как-то связан с Турцией».

Напомним, как уже сообщал haqqin.az, на Ильхана Ашкына подали в суд представители армянской диаспоры из-за его фразы «Карабах станет могилой для армян».

Сам Ашкын ранее заявлял haqqin.az, что его высказывание никоим образом не подразумевает призыв к насилию по отношению к армянскому населению Нидерландов, а является выражением негодования в связи с оккупацией азербайджанских территорий и террором, который армянские вооруженные формирования учинили над азербайджанским населением Карабаха.

Ильхан Ашкын не ждал легкого суда, особенно после конфликта между Голландией и Турцией. Ему грозило 80 часов общественных работ или 14 дней условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Но наказание оказалось даже жестче, чем просил голландский прокурор. Суд города Алмело усмотрел в словах Ашкына «призыв к ненависти и акциям насилия в отношении армян», а также постановил, что если Ашкын в течение двух лет повторит данные утверждения, то будет приговорен к месяцу тюремного заключения. Ашкын назвал судебный процесс «постановкой» и частью политических игр и пообещал обжаловать это решение.