Рамзан Кадыров сравнил Европу с нацистской Германией

Европейский суд фактически объявил войну религии, подтвердив право работодателей вводить правила, запрещающие служащим носить на работе хиджабы. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал на своей странице в Instagram, передает ТАСС.

"Европейский суд юстиции принял позорное постановление, позволяющее работодателям запрещать сотрудникам ношение хиджабов и иных предметов одежды, указывающих на принадлежность человека к какой-то религии. Фактически речь идет о скрытой войне, объявленной религиям", - считает Кадыров.

Он предвидит обратную реакцию верующих людей на решение суда: "Мусульмане Европы скажут решительное "Нет!" попыткам наложить полный запрет на их религиозные права! Если никогда и не носили хиджабы, теперь (будут) появляться в них на работе, в университете, обществе... Такое же отношение к решению суда продемонстрируют представители других религий".

Глава Чечни сравнил сегодняшнюю Европу с Содомом и Гоморрой, а также с нацистской Германией: "Они хотят, чтобы весь мир уподобился им, превратился в Содом и Гоморру... В нацистской Германии геноцид устроили по национальному признаку. Если вы будете молчать, нет гарантий, что это не повторится уже по религиозным признакам".

Кадыров обвинил власти европейских стран в безнравственности и "размытии национальной и религиозной идентичности". Страны Европы, по мнению политика, пестуют новую культуру, принципами которой являются "полное отрицание веры, морали, нравственности".

Ранее глава Чечни называл тему ношения хиджабов искусственной и надуманной. Он отмечал, что хиджаб представляет собой лишь платок мусульманок, а не паранджу, закрывающую лица до глаз. Последняя форма одежды, на взгляд Кадырова, является нарядом народов Афганистана и иных стран и не имеет ничего общего с исламом.