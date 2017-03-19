 

Транспортный коллапс в Грузии: закрыта дорога в Армению

 

Из-за сильного снегопада, метели и ограниченной видимости закрыт участок Военно-Грузинской дороги в направлении России, а также запрещен проезд всех видов автотранспорта в направлении Армении, передают грузинские СМИ.

Кроме того, запрещено движение транспорта на 94—110-м км участка Нардевани — Паравани автодороги Кода — Ниноцминда, сообщает департамент автодорог минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

По данным ведомства, запрещено движение большегрузных машин, а также автобусов вместимостью свыше 30 мест на участке 110—146-й км Родионовка — Ниноцминда этой же дороги.

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