 

Кого после Лапшина привезут в Баку в наручниках? Реакция МИД Азербайджана

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

Похоже, история блогера Александра Лапшина, который сидит в азербайджанском СИЗО, а его родные не переставая строчат письма с просьбой помиловать нарушителя, не для всех стала уроком. Депутаты Европарламента, побывавшие в Карабахе, забеспокоились и теперь избегают посещения стран, с которыми у Азербайджана есть двусторонние соглашения о выдаче разыскиваемых преступников. Однако некоторые особо ретивые активисты вновь откровенно провоцируют Баку на жесткие меры.

Антон Носик

В одной из соцсетей армянский интернет-деятель Тигран Кочарян заявил, что 30 блогеров из 11 стран приехали в «Арцах» (кавычки наши –ред.) вопреки «черным спискам» Азербайджана. Далее армянские СМИ распространили запись известного российского блогера и общественного деятеля Антона Носика, который сообщил, что также отправляется в «Арцах». Более того, Носик не просто решил поехать на оккупированные азербайджанские территории, но перед этим еще и оскорбил Азербайджан.

«Утром еду в «Нагорно-Карабахскую Республику», она же древний армянский "Арцах". Говорят, красивейшее место во всем Закавказье, - пишет Носик. - Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана. Меня это не смущает, потому что само существование Азербайджана в качестве суверенного государственного образования я считаю досадной исторической ошибкой и недоразумением. Вот как не существовало такой страны до 1918 года, так и в последующие эпохи карта мира могла бы прекрасно без нее обойтись. Жаль, что эта счастливая возможность была упущена».

Когда и какие азербайджанцы перешли дорогу Антону Носику – доподлинно неизвестно. Но, судя по его высказываниям что-то точно было, уж слишком эмоциональным оказалось его высказывание.

Отреагировал и МИД Азербайджана. Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Хикмет Гаджиев отвечая на вопрос haqqin.az заявил, что вопрос незаконного посещения блогерами оккупированных территорий Азербайджана будет обязательно изучен, а затем будут приняты необходимые меры.

Так что не исключено, что у скучающего в бакинском СИЗО блогера Лапшина скоро могут появится компаньоны.

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