 

Группа российских блогеров и журналистов оскорбили Азербайджан… и поехали в Карабах

Автор: Отдел информации 

Ряд российских блогеров и журналистов направляются в Нагорный Карабах. Среди них Антон Носик, Антон Меркуров, Светлана Большакова и ряд других блогеров и журналистов, чьи имена пока не называются.

Антон Меркуров

Светлана Большакова

Сегодня они прилетели в Ереван. Планируется, что 19 марта они из столицы Армении отправятся на оккупированные территории Азербайджана. Носик перед вылетом из Москвы оставил провокационную запись в своем блоге, оскорбив Азербайджан.

«Утром еду в «Нагорно-Карабахскую Республику» (кавычки наши – haqqin.az), она же древний армянский Арцах, - написал блогер. - Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана. Меня это не смущает, потому что само существование Азербайджана в качестве суверенного государственного образования я считаю досадной исторической ошибкой и недоразумением. Нынешняя дремучая, клептократическая диктатура, где людоеда Рамиля Сафарова считают национальным героем, а блогера Лапшина — опасным государственным преступником, ничем не заслужила, чтобы я учитывал ее мнение о «правильных» границах.

Единственной причиной затянувшегося пребывания этой страны на картах мира были и остаются углеводороды. Нефть и газ составляют 88,2% азербайджанского экспорта. И экстрадиция Лапшина из Минска, и триумфальное освобождение душегуба Сафарова из венгерской тюрьмы — сделки, оплаченные нефтедолларами.

Что останется от Азербайджана, когда эти шальные деньги закончатся? Поживем - увидим. Ждать осталось не очень долго.

Пока интересный вопрос другой: что б вы посоветовали мне обязательно посмотреть в Арцахе за ближайшую пару дней? И с каких точек там стоит пополнять мою коллекцию живописных панорам?».

По сообщениям армянских СМИ, нынешняя поездка организована в знак протеста против ареста и экстрадиции блогера Александра Лапшина.

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