 

Влияние Аллахшукюра Пашазаде уменьшилось Дагестанский муфтият ушел из Управления Шейха

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Накануне стало известно, что муфтият Дагестана вышел из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Муфтии высказали свое несогласие с тем, что "представители муфтията Дагестана, в частности распространители газеты "Ас-салам", работают на территориях их республик", сообщает «Кавполит».

Отмечается, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев побывал на собрании муфтиев Северного Кавказа по приглашению Координационного центра и Международной Исламской миссии (МИМ).

"До официальной части мероприятия муфтии высказали свое несогласие с тем, что представители муфтията Дагестана, в частности распространители газеты "Ас-салам", работают на территориях их республик.

Газета на протяжении многих лет эффективно проводит на территории Российской Федерации серьезную работу антиэкстремистской направленности. Но, по высказываниям коллег муфтия Республики Дагестан (РД) в республиках Северного Кавказа, газета почему-то стала семенем непонимания и камнем преткновения", – сообщает пресс-служба муфтията РД.

В итоге, созвав экстренное совещание, руководство муфтията Дагестана решило выйти из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Комментируя для haqqin.az эти события, бывший глава Госкомитета по работе с религиозными образованиями, профессор Рафик Алиев заявил, что выход Дагестана из Координационного центра может несколько уменьшить влияние шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде на процессы, связанные с исламским фактором на Северном Кавказе.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

По словам Алиева, Координационный центр мусульман Северного Кавказа был призван несколько отделить северокавказских мусульман от Москвы, где есть Совет муфтиев России во главе с Равилем Гайнутдином. Связано это было с желанием уменьшения влияния исламского фактора на политику России, считает наш собеседник.

«Выход Дагестана из Координационного центра не особо повлияет на Азербайджан. Кстати, надо заметить, что и до этого Дагестан не был особо активен в этой структуре, здесь в основном заправляли представители Чечни и Ингушетии. У Дагестана же всегда было свое мнение. А нынешний глава этой республики Рамазан Абдулатипов не хотел, чтобы муфтият находился под влиянием Рамзана Кадырова», - отметил Рафик Алиев.

Что касается некоторого ослабления влияния Управления мусульман Кавказа во главе с шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, то это связано с несколькими причинами.

«В Дагестане живут и сунниты и шииты. Если мы Дагестан к себе «притянем», то автоматически отдалим другие северокавказские муфтияты от себя и тем самым лишимся возможности добиваться каких-то общих решений от Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Да и в любом случае, если соберется совет КЦМСК, то уже без представителей дружественного Дагестана. А Азербайджан в Координационный центр мусульман Северного Кавказа не входит», - подчеркнул Рафик Алиев.

555 просмотров


Старости
Семья Алиевых празднует Новруз на улицах Баку
Семья Алиевых празднует Новруз на улицах Баку
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
20 Март 13° / 7°
21 Март 11° / 6°
22 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Азербайджанцы покупают Украину? haqqin.az из Киева
Влияние Аллахшукюра Пашазаде уменьшилось Дагестанский муфтият ушел из Управления Шейха
Группа российских блогеров и журналистов оскорбили Азербайджан… и поехали в Карабах
Кого после Лапшина привезут в Баку в наручниках? Реакция МИД Азербайджана
Транспортный коллапс в Грузии: закрыта дорога в Армению
Рамзан Кадыров сравнил Европу с нацистской Германией
В Голландии будут преследовать азербайджанцев эксклюзив, видео
Путина предложили сделать пожизненным президентом
Во Франции задержали трех подозреваемых в нападении на военных
У Японии и Южной Кореи появится ядерное оружие?
На Сицилии членам мафии запретили становиться крестными отцами
«Нефтчи» победил в день своего 80-летия
В Брюсселе из-за взрыва разрушен четырехэтажный дом фото
Полиция начала разгон митинга в Ереване фото; видео; обновлено 21:00
В Таллинне мужчина с топором ворвался в банк
Берни Экклстоун: «Хорошо, что мы проводим гонку в Баку»
Отец солдата: «В Баку пропали билеты, не могу отправить сына на фронт» Наш спецреп; фото
В Черное море вошел американский десантный корабль Carter Hall
Мошенник кинул жительницу Баку на 290 тысяч
Трамп: «Германия задолжала НАТО и США огромные суммы»
Иран недоволен действиями ВВС Израиля в Сирии
Пожар на проспекте Гусейна Джавида обновлено 17:30; фото
Россиянкам не разрешили служить на подлодках
В Сальяне сгорел автомобиль фото
Олланд о нападениях в Париже