Накануне стало известно, что муфтият Дагестана вышел из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Муфтии высказали свое несогласие с тем, что "представители муфтията Дагестана, в частности распространители газеты "Ас-салам", работают на территориях их республик", сообщает «Кавполит».

Отмечается, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев побывал на собрании муфтиев Северного Кавказа по приглашению Координационного центра и Международной Исламской миссии (МИМ).

"До официальной части мероприятия муфтии высказали свое несогласие с тем, что представители муфтията Дагестана, в частности распространители газеты "Ас-салам", работают на территориях их республик.

Газета на протяжении многих лет эффективно проводит на территории Российской Федерации серьезную работу антиэкстремистской направленности. Но, по высказываниям коллег муфтия Республики Дагестан (РД) в республиках Северного Кавказа, газета почему-то стала семенем непонимания и камнем преткновения", – сообщает пресс-служба муфтията РД.

В итоге, созвав экстренное совещание, руководство муфтията Дагестана решило выйти из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Комментируя для haqqin.az эти события, бывший глава Госкомитета по работе с религиозными образованиями, профессор Рафик Алиев заявил, что выход Дагестана из Координационного центра может несколько уменьшить влияние шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде на процессы, связанные с исламским фактором на Северном Кавказе.

По словам Алиева, Координационный центр мусульман Северного Кавказа был призван несколько отделить северокавказских мусульман от Москвы, где есть Совет муфтиев России во главе с Равилем Гайнутдином. Связано это было с желанием уменьшения влияния исламского фактора на политику России, считает наш собеседник.

«Выход Дагестана из Координационного центра не особо повлияет на Азербайджан. Кстати, надо заметить, что и до этого Дагестан не был особо активен в этой структуре, здесь в основном заправляли представители Чечни и Ингушетии. У Дагестана же всегда было свое мнение. А нынешний глава этой республики Рамазан Абдулатипов не хотел, чтобы муфтият находился под влиянием Рамзана Кадырова», - отметил Рафик Алиев.

Что касается некоторого ослабления влияния Управления мусульман Кавказа во главе с шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, то это связано с несколькими причинами.

«В Дагестане живут и сунниты и шииты. Если мы Дагестан к себе «притянем», то автоматически отдалим другие северокавказские муфтияты от себя и тем самым лишимся возможности добиваться каких-то общих решений от Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Да и в любом случае, если соберется совет КЦМСК, то уже без представителей дружественного Дагестана. А Азербайджан в Координационный центр мусульман Северного Кавказа не входит», - подчеркнул Рафик Алиев.