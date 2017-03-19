 

Азербайджанцы покупают Украину? haqqin.az из Киева

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Граждане Азербайджана готовятся скупать земли Украины, тем самым выводя наличные деньги из своей страны. Об этом заявил Олег Соскин, украинский политический деятель, экономист и политолог, бывший советник президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.

Олег Соскин

Как выяснилось, с начала марта в Украине началось некоторое укрепление национальной валюты – гривны - относительно доллара и евро. Олек Соскин, как передает kyiv.osp-ua.info задается вопросом: Чем это обусловлено? Ведь роста экономики нет, никаких позитивных показателей во внешнеторговом балансе, в приезде туристов в Украине, в усилении внутренней розничной торговли, в активизации рынков недвижимости, земли, товаров длительного пользования, акционерного рынка мы не видим. Почему же укрепляется гривна?

«Первое, в страну могли начаться вливания наличной валюты. Не секрет, что идет попытка со стороны правящих кланово-корпоративных групп, прежде всего Порошенко и его окружения начать продавать сельхозугодья. Об этом говорится на полном серьезе. Видимо для того, чтобы покупать эту землю или брать ее в длительную аренду, начали заходить какие-то большие ресурсы.

Возможно это деньги граждан Израиля и близлежащих стран, а также много турецких денег, а также с Казахстана, Азербайджана, бизнес которых обеспокоен тем, что происходит в этих странах. Нельзя исключать, что входит много денег из России», - заявил по этому поводу известный украинский эксперт.

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Азербайджанцы покупают Украину? haqqin.az из Киева
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