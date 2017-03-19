По данным российского рекрутингового холдинга НeadHunter, который занимается трудоустройством и в Азербайджане, самые высокооплачиваемые специалисты в стране получают 60-80 тысяч манатов в месяц. Как сообщили haqqin.az в НeadHunter, речь, в основном, идет об управленцах высшего звена и такие высокие доходы у них – это общемировая тенденция.

Высокая оплата труда традиционно связана с высоким уровнем риска, количеством принимаемых решений и грузом ответственности за них, сообщили специалисты холдинга.

Наиболее топовые зарплатные предложения в 60-80 тыс манатов в месяц предлагались на позиции директора представительства международной финансово-консалтинговой компания, 30 тыс манатов в месяц – бизнес представителя по продвижению инновационных научных разработок в области спорта, 26 тыс манатов в месяц – старшего инженера по бурению, руководителя комплексных продаж телекоммуникационного оборудования.

По данным НeadHunter, в категорию высокооплачиваемых специалистов в Азербайджане так же попадают и различные консультанты. Так, например, SAP консультантам (востребованная специальность на стыке нескольких профессий) в нефтегазовом секторе предлагают зарплату порядка 25000 манат в месяц. В холдинге отметили, что получать высокую зарплату хотят все. Однако, многое зависит от конкретного специалиста, от уровня его навыков, опыта и страны, в которой он работает.

Проведя сравнительный анализ эксперт экономист Азер Мехтиев сообщил haqqin.az, что средняя заработная плата работников среднего звена в иностранных нефтяных компаниях в Азербайджане составляет 4-5 тыс манатов в месяц, в ГНКАР около 2 тыс манатов. В целом же по стране средняя заработная плата составляет 550 манатов в месяц. Очень много работников в бюджетных организациях со средней зарплатой в 250-300 манатов.

По его словам, примерно 100 тысяч человек заняты на работах не требующих квалификации с минимальной заработной платой в 116 манатов.