Закон изменили, а собесы считают по-старому

Повышение пенсионного возврата в Азербайджане, ликвидация понятия «базовая часть трудовой пенсии» и стажа вызвали множество вопросов у населения страны и у экспертного сообщества. Как теперь будет начисляться пенсия, от чего зависит ее размер и не получится ли так, что люди на старости лет окажутся социально незащищенными? Сохранилось ли понятие «минимальная пенсия»?

Как выясняется, ответов на эти вопросы пока нет и у госструктур. Несмотря на то, что на прошлой неделе парламент повысил пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет, на «горячей линии» 190 Государственного фонда социальной защиты корреспондентам haqqin.az неожиданно сообщили, что пока у них изменений нет и пенсионный возраст у мужчин по-прежнему наступает в 63 года, а у женщин в 60 лет.

Между тем, эксперт-экономист Вугар Байрамов в беседе с haqqin.az заявил, что согласно новой системе, размер пенсии будет зависеть от выплат граждан.

По его словам, если раньше 50% выплат шли на пенсию, а остальная часть средств – на другие цели, то теперь, согласно новым правилам, все эти средства будут использоваться для трудовой пенсии.

«Здесь стандартно в расчет берутся 12 лет. Накопленная за это время сумма делится на 144 (12 лет умноженные на 12 месяцев), полученная цифра и будет суммой пенсии. Пенсионный возраст поэтапно повысится до 65 лет. Однако при этом, если гражданин будет делать большие социальные выплаты и наберет необходимую минимальную сумму раньше, то сможет ускорить свой выход на трудовую пенсию. Подобная система действует и в США», - отметил Байрамов.

«Вместо базовой появится минимальная пенсия, уровень которой, как ожидается, составит 110 манатов, сказал экономист. - В целом, новые изменения означают выплату пенсии на основе накоплений. Если гражданин много работал и выплачивал достаточно средств, то его трудовая пенсия будет больше. Но если же он работал без договора, делал маленькие взносы или вовсе не работал, то и пенсия будет меньше».

Появятся ли в стране частные пенсионные фонды и будет ли государство гарантировать возвращение средств в случае банкротства этих фондов?

«Попытки создать пенсионные фонды будут, однако в ближайшее время их создание не выглядит реальным. В этом вопросе важно, чтобы средства, аккумулируемые в эти фонды, страховались, отметил Байрамов. Кроме того, важна еще и индексация. Выплаты будут осуществляться в национальной валюте. Однако это - долгосрочные накопления, поэтому есть необходимость индексации в иностранной валюте. Министерство труда и социальной защиты может дать право частным фондам привлекать не только манаты».