Спецслужбы Германии в поддержку Гюлена

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль выступил в поддержку лидера секты Фетхуллаха Гюлена, заявив, что он не причастен к попытке госпереворота в Турции. Об этом он заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

Такое заявление прозвучало на фоне ухудшения отношений между Турцией и странами Евросоюза.

"Турция пыталась убедить нас в этом на различных уровнях, но до сих пор это не удалось", - заявил глава немецкой спецслужбы.

Он также возразил Анкаре, считающей движение Гюлена исламистско-экстремистским. "Движение Гюлена является гражданским объединением, занимающимся религиозным и светским образованием", - подчеркнул Каль.

Комментируя увольнение нескольких десятков тысяч госслужащих в Турции за последние месяцы, глава BND предположил, что "путч был лишь удобным поводом". "То, что мы увидели после путча, произошло бы и без него, только может быть не столь широко и радикально", - указал он.