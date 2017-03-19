 

Прокуратура Мюнхена обыскала офис главы Volkswagen

 

Прокуратура Мюнхена произвела обыск в офисе главы автоконцерна Volkswagen AG Маттиаса Мюллера в рамках расследования "дизельного скандала", передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В ходе обыска сотрудники прокуратуры осмотрели персональные компьютеры, а также карты памяти в смартфонах 47 работников Volkswagen, включая самого Мюллера, а также председателя правления компании Audi Руперта Штадлера.

На прошлой неделе правоохранительные органы провели обыски в штаб-квартире Audi в Ингольштадте (федеральная земля Бавария), а также на ее заводе в Неркальзуме (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

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