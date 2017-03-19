Неизвестный угрожал взорвать автомобиль у Белого дома

У здания Белого дома в Вашингтоне задержан водитель, угрожавший взорвать бомбу в своем автомобиле, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

Как сообщили правоохранительные органы, инцидент произошел около КПП резиденции президента США.

Наличие какого-либо взрывного устройства в автомобиле не было подтверждено, но безопасность в Белом доме была немедленно усилена. Водитель находится под стражей и в настоящее время автомобиль проверяется, сообщили источники CNN.

Несколько улиц вокруг Белого дома были перекрыты.