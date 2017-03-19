Прошло две недели с того дня, когда Дональд Трамп потряс всех эмоциональными обвинениями в твиттере о якобы прослушке, которую устроил ему Барак Обама в знаменитом небоскребе Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке. Все попытки с тех пор добиться от Белого дома доказательств сказанному не увенчались успехом. Больше того, пытаясь выгородить шефа, его сотрудники еще больше усугубляют скандал.

На минувшей неделе представители двух комитетов Конгресса, занимающихся делами разведки и безопасности, сделали заявления, что в их распоряжении нет никаких данных, что здание Трамп-тауэр было объектом слежки государственных разведывательных и контрразведывательных структур. Больше того, об отсутствии таких свидетельств заявил член такого комитета конгрессмен-республиканец Дэвин Ньюнс, активный сторонник Дональда Трампа. Об этом же сказал и Пол Райан, республиканский глава нижней палаты Конгресса. Дело в том, что американские законы запрещают президенту отдавать распоряжения о слежке за гражданами.

В любом таком случае органам следствия необходимо судебное разрешение. Если же глава государства принудил спецслужбы к прослушке, то и президент, и исполнители грубо нарушили закон, и должны за это ответить. Но должен ли ответить президент, ложно обвинивший своего предшественника?

Пытаясь как-то сгладить ситуацию, спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова Трампа о том, что его прослушивал Обама, не следует понимать совсем буквально. Правда, как их понимать в таком случае, неясно.

Одновременно Спайсер ухватился как за спасительную соломинку за предположение, сделанное в эфире телеканала Foxnews комментатором по правовым вопросам, бывшим судьей Эндрю Наполитано, который высказал версию, что Обама мог использовать не отечественные разведывательные агентства для наблюдения за Трампом, а обратился за помощью к британцам.

Тут уже не удержались британцы. Обычно спецслужбы никогда не комментируют никакие заявления о своей деятельности, но тут дело международного масштаба, и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), так называется служба британской электронной разведки, выступила с категорическим опровержением даже своей возможности привлечения ее к слежке за кандидатом в президенты США на территории США.

Правда, подданные королевы не стали добавлять дров в костер скандала и отповедь дали не президентскому спикеру, а безответственному комментатору: «Недавние заявления, сделанные комментатором Эндрю Наполитано о том, что якобы GCHQ дали задание прослушивать избранного президента, - это абсурд. Они совершенно нелепы и их следует игнорировать».

Ну, Наполитано несложно игнорировать, гораздо сложнее игнорировать Белый дом, все-таки это официальное учреждение, и заявления его сотрудников – это заявления от имени президента США. Такое непрезидентское поведение президента приводит к тому, что его рейтинг непрерывно падает. Социологическая компания Rasmussen, которая в ежедневном режиме отслеживает соотношение одобрения/неодобрения действий главы Белого дома, 16 марта зафиксировала рекордный уровень неодобрения – минус 16%: 44% сильно неодобряющих против 28% одобряющих. Это при том, что 27 января был пик поддержки: плюс 13%. Если дела пойдут таким темпом, уже к лету Дональду Трампу придется совсем плохо. Никогда еще в американской истории президент не стартовал так провально.