 

В лесах Дагестана ищут боевиков

 

В трех районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО), ведется поиск боевиков. Об этом ТАСС сообщил представитель Оперативного штаба НАК в республике.

«Режим КТО введен с 07:00 в пределах административных границ города Хасавюрт, Хасавюртовского района и на отдельных участках территорий, ограниченных населенными пунктами Ленинаул, Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха (все села не попали в зону КТО) Казбековского района, Миатли, Бавтугай (села также не вошли в зону КТО) и мост через канал Юзбаш Кизилюртовского района республики», — рассказали в штабе.

Представитель штаба НАК добавил, что ведется поиск боевиков и их пособников. «На территории КТО до снятия режима будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений», — пояснил он.

285 просмотров


Старости
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон»
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон» haqqin.az из Грузии
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
20 Март 13° / 7°
21 Март 11° / 6°
22 Март 11° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Экс-премьер Шаукат Азиз: «Пакистан хочет вооружать Азербайджан» эксклюзив
Посол Черногории о друзьях Азербайджана в НАТО эксклюзив
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон» haqqin.az из Грузии
Евросоюз увеличит помощь Грузии
Монополисты ринулись скупать земли царя в Огузе наш спецреп
Эммануэль Макрон: «Я ликвидирую все исламистские организации»
ГАИ не замечает автохлам на улицах Баку? мнения и оценки
Саргсян посадил еще одного своего оппонента
Успех модельера из Баку в Израиле наши за бугром
Кто воюет за Карабах, а кто за офшоры наша реплика
Северная Корея испытала новейший ракетный двигатель
Позиции азербайджанской армии вновь обстреливают
Навального закидали яйцами в Новосибирске
Турецкий доктор изуродовал азербайджанских пациенток? Его назвали «мясником»
Брат Аси Манафовой кинул на сотни тысяч и… ушел под крыло прокурора
В лесах Дагестана ищут боевиков
Трамп пригласил в Вашингтон президента Египта
Трампа никто не слушал наш комментарий
Неизвестный угрожал взорвать автомобиль у Белого дома
Прокуратура Мюнхена обыскала офис главы Volkswagen
Спецслужбы Германии в поддержку Гюлена
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Закон изменили, а собесы считают по-старому
80 тысяч манатов в месяц Максимальная зарплата в Азербайджане
Азербайджанцы покупают Украину? haqqin.az из Киева