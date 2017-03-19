Брат Аси Манафовой кинул на сотни тысяч и… ушел под крыло прокурора

Читатели, наверное, еще не успели забыть бывшего депутата Милли Меджлиса Асю Манафову, которая в 90-е годы прошлого века неожиданно громко ворвалась в общественно-политическую жизнь Азербайджана, а лет примерно через десять так же неожиданно, но тихо ее покинула. Говорили, что ушла заниматься бизнесом в Украину, позже объявилась в посольстве Азербайджана в Минске, откуда ее тихо "ушли". С тех пор о ней мало что слышно.

И мы не стали бы напоминать о бывшем депутате, ясно сознавая, насколько неэтично говорить не совсем приятные вещи о пожилой женщине, которая непосредственно ни в чем не обвиняется. Но больно уж ее родной брат Микаил распоясался в родном Гусарском районе. Он кидает земляков одного за другим - и по крупному. А в трудную минуту прибегает, как утверждают местные жители, к помощи своей сестры, чьи старые связи часто выручают преступника. Иначе, по их мнению, ему трудно было бы разгуливать свободно и продолжать свою мошенническую деятельность. В числе таких людей и Вагиф Ханбабаев, который собственными руками передал ему не одну сотню тысяч при многочисленных свидетелях, польстившись на сладкие обещания Манафова. А насколько им можно верить, можно судить по приведенной ниже детективной истории.

История знакомства Вагифа и Микаила уходит корнями в прошлый век, но особенно сблизила их, так сказать, смежная работа. Хотя и работали они в разных конторах, но главный эколог района Микаил Манафов и главный лесничий Вагиф Ханбабаев очень тесно были связаны по работе. Но Микаила с треском "ушли" с этой должности, когда он попытался кинуть слишком большого олигарха, за что ему пришлось даже отсидеть тюремный срок. Вскоре уволился и Вагиф; были у его семьи приличные сбережения, солидный участок земли, да и сам работы не сторонился. Вот и решил бывший директор лесхоза лет десять назад заняться бизнесом.

А тут как раз и Микаил вышел на свободу и предложил ему хорошее дело – наладить производство минеральной воды. Все старые знакомые обговорили, взвесили и решили начать общее дело. Зарегистрировали вместе предприятие, заказали соответствующее оборудование, за которое надо было платить. Продал Вагиф свой участок в 2,6 гектара за 103 тыс. долларов и передал их при свидетелях Микаилу. Вот и оборудование стало поступать, начались строймонтажные работы. Нужны были еще деньги, и Вагиф передает партнеру (опять при свидетелях) еще 127 тыс. манатов.

Мы не случайно подчеркиваем, что деньги передаются Манафову при свидетелях. Слишком уж хорошо знал его Вагиф, чтобы просто так доверить кровные деньги, да еще в таком объеме. Он внимательно наблюдал за работой на будущем предприятии, пересматривал документы. Но Микаил его все равно провел.

К сожалению, поздно, слишком поздно понял это Вагиф, которому и в голову не могло прийти, что партнер зарегистрировал на свое имя еще одно предприятие с идентичным названием, а остальное было уже, как говорится, делом техники. А тут опытный мошенник чувствовал себя как рыба в воде. Не испугали его и обещания Вагифа обратиться с жалобой в правоохранительные органы. Вначале мошенник хоть и обещал ему вернуть всю выуженную им сумму, но впоследствии он и от этого обещания отказался.

«Но ведь есть же неопровержимые документы, живые свидетели», - подумал Вагиф, уверенный в том, что следствие без труда установит вину мошенника и примет соответствующие меры. С такой мыслью и пришел он в Гарадагскую полицию, так как на территории именно этого района он передал Микаилу 127 тыс. манатов. И год назад прокурор района Натиг Абдуллаев возбудил в отношении мошенника уголовное дело, которое передал районной полиции для проведения следствия. Спустя два месяца приехал в район и следователь Гасан Исмайлов, но вместо проведения следственных действий в районной полиции, тот вместе с Микаилом направился прямо к нему домой. А примерно еще через час они поехали в соседний Губинский район, известный своим «гостеприимством», откуда вернулись лишь на следующий день. Здесь следователь побывал на торговых объектах Манафова, взял «липовые показания» у лжесвидетелей - водителя Манафова, его главбуха, кассира, бывшего охранника. После такой упорной работы следователь в сопровождении Микаила вновь уехал в направлении Губы…

О чем они все это время говорили, Вагиф, конечно, знать не может. Но вот после отъезда следователя Микаил ему прямо заявил, что все проблемы со следствием он решил, дело будет закрыто. И действительно, Исмайлов после этого стал говорить с Вагифом уже не как следователь, а как защитник Манафова.

И начал уже обеспокоенный Вагиф собирать свои доказательства; у него сегодня целый набор дисков с откровениями всех указанных выше лжесвидетелей, некоторые из которых открыто признаются, что Микаил обещал им хорошее вознаграждение за ложные показания. Но и они не помогли. Поняв, что самому с новым фальсификатором в полицейской форме не справиться, Ханбабаев послал к следователю своего адвоката, дабы поинтересоваться ходом следствия. Но Исмайлов просто обманул адвоката, сказав, что дело отправлено в районную прокуратуру на основании соответствующего запроса. И лишь потом стало известно, что это самое дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но решение об этом Вагиф не получил и сегодня.

Но тут, как говорится, нашла коса на камень. На все уловки Микаила Вагиф отвечал прямыми и решительными действиями. Когда его историю выслушал в ходе приема министр внутренних дел Рамиль Усубов, то сразу поручил своим работникам объективно разобраться в этом деле, которое взял под личный контроль.

И вновь закрутилась следственная машина. Бакинская городская прокуратура отменила прежнее решение о прекращении уголовного дела и вновь направила его в Гарадагскую полицию для проведения объективного следствия.

Вскоре следователь Исмайлов задержал Микаила в качестве подозреваемого, объявил ему обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса и обратился в районную прокуратуру для избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста. Но прокурор ходатайство не удовлетворил и избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но и это еще не все; вскоре прокуратура и вовсе переквалифицировала дело под более мягкую статью 179. И вновь городской прокуратуре приходится отменять решение районной прокуратуры о переквалификации дела, а для продолжения следствия она направляет дело уже в Главное управление полиции города Баку.

Казалось бы, все, справедливость восторжествовала. Но как бы не так. В конце прошлого года из горотдела Вагифу сообщили, что следствие приостановлено в связи с тяжелой болезнью Микаила Манафова. Судебно-медицинская экспертиза выявила у него тяжелую форму онкологической болезни, в связи с чем обвиняемый не может принимать участия в следственных действиях. Это, конечно, убедительный довод, хотя на практике нередко к следствию привлекают даже людей, находящихся при смерти.

А как удалось убедиться корреспонденту haqqin.az лично, Микаил сегодня достаточно здоров для участия в следственных мероприятиях. Он спокойно расхаживал неделю назад по двору нового ресторанчика в Гусаре с незатейливым названием «Хуторок» после обеда. И трудно сказать по его внешнему виду, что он так уж тяжело болен. И тут действительно задумаешься: чего только не делают заработанные путем мошенничества деньги и связи бывшего депутата? Глаза журналиста, рассказы обслуживающего персонала, свидетельства знающих его достаточно хорошо людей – все это ничто по сравнению с листом бумаги, называемом заключением эксперта, утвержденного печатью. Может и не стоит Вагифу продолжать свои жалобы на этого непотопляемого мошенника, которому ничего не стоит, видимо, и «умереть», если это потребуется для его спасения. Ведь «липой» у него попахивает не только документация, но и вся жизнь…