В последние дни в турецких СМИ активно муссируются случаи из врачебной практики пластического хирурга Хаяти Акбаша, ранее работавшего в Азербайджане, а ныне проживающего в городе Самсун.

На Акбаша в очередной раз пожаловалась пациентка из Азербайджана. По сообщению Akasyam Haber, Йетяр Сулейманова, прооперированная в Самсуне, пожаловалась на него в Управление здравоохранения Самсуна.

Однако три жалобы, поступившие в ведомство, по информации турецкого СМИ, не были восприняты всерьез. Не выслушав Сулейманову и не изучив подробностей дела, в Управлении не приняли никаких мер в отношении доктора. Узнав об этом, пациентка подала заявление о возбуждении уголовного дела.

«Для проведения пластической операции я приехала в Самсун, - написала в своей жалобе Йетяр Сулейманова. – Я обратилась к доктору Хаяти Акбашу, работающему в эстетическом центре FBM, для устранения проблемы на правой щеке. При встрече я указала ему на проблемную зону. Он заявил, что сделает все, как надо.

Операция состоялась 18 января 2016 года. Вместо того, чтобы прооперировать правую щеку, он испортил мне левую сторону лица, где было все нормально. Акбаш еще больше увеличил мои скулы, изуродовал мой лоб. Врач сделал не то, что я просила. С моим лицом он сделал то, что взбрело ему в голову. У меня до сих пор болит лицо.

После операции я 10 дней пролежала в больнице. Обо всем этом я написала в своих жалобах в апреле 2016 года. Но в Управлении здравоохранения, не вникнув в детали, не осмотрев меня и не увидев, в каком я была состоянии, приняли решение не в мою пользу.

Мне написали, что якобы после операции я подписала бумагу о том, что у меня нет претензий к доктору. На самом деле я ничего не подписывала».

Как уже отмечалось выше, это не первая конфликтная ситуация доктора Акбаша с азербайджанскими пациентками. По сообщениям турецких сайтов, несколько лет назад он шесть раз неудачно прооперировал Дильшад Гусейнову.

Первая операция состоялась в Баку в ноябре 2012 года, за которую Гусейнова заплатила 3500 турецких лир. После неудачной первой операции вторая была проведена в июне 2013 года, за которую турецкий доктор попросил дополнительно 1500 лир. Но и она была безуспешной. Третья операция была сделана в декабре 2013 года. Результат прежний. Так тянулось до августа 2015 года, когда была сделана шестая неудачная операция. Причем за каждую операцию доктор под различными предлогами выпрашивал у пациентки деньги.

После очередной претензии Акбаш, прозванный в азербайджанских СМИ «мясником», заявил Гусейновой следующее: «Азербайджанцы не ценят мою работу. Я больше не приеду в Азербайджан. Если хочешь, приезжай в Турцию, прооперирую тебя тут».

Некоторые турецкие СМИ встали на защиту Хаяти Акбаша и называют его знаменитым на весь мир специалистом своего дела. Сам Акбаш, комментируя жалобы пациенток, заявил, что это происки его недоброжелателей, цель которых - нанести удар по его авторитету.

Он продемонстрировал фотографии Дильшад Гусейновой до и после операции. «До сих пор я ни разу не распространял фотографии моих пациентов, но из-за обвинений в мой адрес вынужден сделать это, - заявил врач. – 52-летняя женщина пришла ко мне с просьбой помочь. Она была в депрессии после развода с мужем. Я сделал ей несколько операций – на нос, брови, веки, губы. После операции она стала очень красивой. Хорошо, что у меня есть эти фотографии. Но после моего отъезда некоторые люди, которые знают и меня, и эту женщину, затеяли эту историю. Я примерно знаю, кто стоит за этим. Тогда я не придал этому особого значения. Но сегодня некоторые сайты в Самсуне вновь опубликовали статьи против меня.

У меня сейчас нет времени ездить в Азербайджан. Ко мне в Самсун приезжают пациенты с разных стран мира».

Говоря об истории Йетяр Сулеймановой, он также пообещал распространить ее фотографии.

В ответ на это заявление Акбаша Akasyam Haber обвинил врача в распространении в прессе частных фотографий и информации о пациенте без каких-либо на то судебных оснований.