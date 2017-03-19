Северная Корея испытала новейший ракетный двигатель

В КНДР прошли успешные испытания новейшего мощного ракетного двигателя. Испытания проходили на ракетном полигоне Tongchang-ri, сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Отмечается, что на полигоне присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что данное испытание двигателя является «новым рождением» ракетной индустрии страны.

6 марта КНДР провела очередной запуск баллистических ракет. Все четыре ракеты упали в море примерно в 300 км от северо-западного побережья Японии. После запуска ракет Япония и Южная Корея инициировали экстренный созыв заседаний советов национальной безопасности, на котором выразили решительный протест действиям Пхеньяна. Запуски ракет Пхеньяном осудил в своем заявлении Совет Безопасности ООН.