Ролик-агитку, где мать погибшего в апрельской войне армянского солдата со слезами на глазах невесть за что благодарит кандидата в парламентарии - бывшего начальника налоговой службы генерал-майора Миграна Погосяна, ни один здравомыслящий гражданин Армении всерьез воспринимать не станет. Казалось бы, разразившиеся год назад события на фронте, открыли очередную страницу новейшей истории страны, где цена героизма и значимость поступка не имеют эквивалента в деньгах. Однако именно предвыборная кампания показала, что ничего в этом государстве не изменилось и после апрельской трагедии.

Благодаря гибели мальчишек, брошенных в бой без пуль и винтовок, в танках, где не было горючего, произошло единение народа, осознание пагубности войны. Горе сплотило, но не всех.

Конечно, никому не дано судить мать, потерявшую сына, на могиле которого еще земля не просела. Даже представить страшно, что чувствует эта несчастная женщина. Но кого и за что она благодарит?! За то, что сын ее погиб на фронте, в то время как этот самый Мигран Погосян «воевал» в офшорной зоне Панамы, спасая свои офшорные счета? И в этой «войне» он победил - дело было закрыто.

В прошлом году в апреле на похоронах одной из жертв апрельской войны присутствовал высокопоставленный чиновник, который выразил соболезнование родным погибшего. Тетя парня, которого предавали земле, не выдержала и бросила ему в лицо: «Не нужны нам ваши соболезнования, лучше вы своих сыновей отправляйте на фронт, а мы придем к вам - соболезновать». Сегодня именно это хочется сказать кандидату Погосяну.

Сам он никогда не был на фронте, но вместо того, чтобы поклониться матери, похоронившей сына, он самодовольно выслушивает ее «благодарность».

Сын этой женщины, как и сотни других армянских мальчишек, воевали и воюют не за Родину, а за сохранность бизнеса и безопасность офшорных счетов кандидата в депутаты Погосяна и других обогатившихся за счет войны дельцов. Смерть этих ребят – следствие их образа жизни.

Но Мигран Погосян не желает этого сознавать, ощущая себя настоящим героем. Как же, ведь он проявил такое благородство – помог семье погибшего парня решить какие-то небольшие бытовые проблемы. И теперь использует скорбящую мать в личных корыстных целях – снимает рекламный ролик о своем «героическом» поступке. Разве это не святотатство?

Вот такие в Армении будущие депутаты.