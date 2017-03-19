 

Успех модельера из Баку в Израиле наши за бугром

Автор: Отдел информации 

«Я шью одежду, которая нравится женщинам», - говорит самый успешный дизайнер модной одежды в Израиле Сабина Моисеева, которая родилась и выросла в семье потомственных портных в Баку, пишет израильский журнал Ynet.

«Мой дед и мой отец были портными, но после переезда в Израиль папа отказался от своей профессии. Скорее всего, в том, что я стала шить одежду, виноваты мои гены», - улыбается 33-летняя модельер.

Семья Сабины переехала в Израиль, когда ей исполнилось семь лет. Дизайнер говорит, что интерес к созданию одежды у нее появился после службы в армии.

«Я пришла на факультет моды в университет без каких-либо особых знаний о моде», - говорит Сабина.

Окончив университет, Сабина Моисеева стала работать в сфере пошива модной одежды и уже в 2001 году она создала свой бренд.

Дизайнер говорит, что первые свои модели одежды она шила на маленьком балконе своей квартиры в Тель-Авиве. Сейчас Сабина Моисеева вместе со своим мужем живет в собственной вилле.

Свой успех Сабина объясняет просто: «Я не пытаюсь шить концептуальную одежду. Я не говорю, что я делаю одежду лучше одежды других дизайнеров. Я просто одеваю женщин. Мой стиль женственный и чувственный. Я шью то, что идет прямо от моего сердца, и люди чувствуют это. Я не пытаюсь сорвать аплодисменты на модных показах, но клиенты рады носить мою одежду».

Сабина Моисеева говорит, что не любит давать интервью и принимать участие в громких проектах, однако она известна далеко за пределами Израиля. Весенне-летняя коллекция одежды дизайнера в 2016 году продавалась во всех бутиках США, пишет израильский журнал моды.

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