Саргсян посадил еще одного своего оппонента

Суд в Ереване признал члена оппозиционного "Учредительного парламента" Армена Микаеляна виновным в незаконном ношении оружия. Он был приговорен к году тюрьмы.

Напомним, что 27 июля 2016 года Армен Микаелян был арестован по подозрению в ношении огнестрельного оружия, а 16 августа 2016 года его освободили под залог.

Микаелян заявил на суде, что револьвер ему подбросили в полицейском участке. Ранее находившийся на свободе под залогом Микаэлян был арестован в зале суда.

Армянская оппозиция считает арест Армена Микаэляна частью масштабной кампании армянских властей по уничтожению своих политических оппонентов.