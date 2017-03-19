 

ГАИ не замечает автохлам на улицах Баку? мнения и оценки

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Несмотря на то, что Азербайджан несколько лет назад перешел на экологический стандарт Евро-4 (по выбросам вредных веществ), по дорогам страны продолжают ездить чуть-ли не 40-летние машины, уже давно превратившиеся в автохлам. Как же избавиться от таких автомобилей, загрязняющих окружающую среду, не соответствующих ни малейшим нормам безопасности, портящих вид города?

Возможно, может помочь программа по утилизации автомобилей, которую апробировали многие страны мира. В Германии несколько лет назад за старый автомобиль платили 2500 евро, в России на программу «Деньги за автохлам» потратили свыше миллиарда долларов. В Казахстане в ноябре 2016 года началась пилотная программа утилизации. Под минимальную комплектацию подходит тот автомобиль, который имеет кузов, как минимум, а также двери, двигатель и коробку передач. Это минимальный набор, возмещение которого составляет около $150. За полный набор автовладелец получит около $450. Потратить их можно на что угодно.

Так стоит ли платить компенсацию за автохлам?

Как заявил haqqin.az эксперт по вопросам транспорта Азер Аллахверанов, вывод из эксплуатации автомобиля, который наносит вред окружающей среде - очень серьезный вопрос. Этот процесс должен осуществляться таким образом, чтобы автомобилисты не просто не понесли ущерб, а могли еще и заработать.

Аллахверанов предложил несколько вариантов решения проблемы. К примеру, можно сдать машину в металлолом и получить определенную сумму за металл.

«Говоря о выводе из эксплуатации автомобилей, загрязняющих окружающую среду, следует иметь в виду не только застоявшиеся в гаражах или ржавеющие на стоянках старые автомобили. Сюда надо прибавить и старые машины с еще не истекшим сроком эксплуатации.

В большинстве стран автомобили сдают в утиль, когда человек хочет сменить старую машину на новую. Он сдает авто и получает определенную сумму денег. Сколько будет стоить сданная в утиль машина - каждая страна определяет сама, - говорит сказал эксперт. - Цены варьируются в зависимости от состояния автомобиля. Если автомобиль пригоден только на металлолом, компенсация, естественно, будет небольшой. Для тех, кто хочет сменить подержанную машину на новую, цены будут повыше».

Говоря об Азербайджане эксперт отметил, что проблема утилизации машин с каждым годом все больше актуализируется.

«Автомобилей с истекшим сроком эксплуатации в Азербайджане очень много, их количество трудно поддается подсчету. Утилизация вполне возможна, все зависит от того, будут ли платить деньги за сданную в утиль машину».

Между тем, как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Дорожной полиции Баку Вагиф Асадов, по правилам дорожного движения запрещена эксплуатация автомобилей с обветшалыми техническими компонентами и плохим внешним видом.

Вагиф Асадов

«При прохождении технического осмотра владельцам таких машин объясняют, что эксплуатация его автомобиля запрещена законом и автомобиль подлежит утилизации.

По словам Асадова, раньше таких машин было немало на штрафных стоянках. Их владельцы согласились на утилизацию, то есть на сдачу машин в металлолом, и получили компенсацию. Асадов сообщил, что на территории поселка Балаханы есть место для приема автохлама на металлолом.

По мнению представителя Дорожной полиции, лучшим способом очистить улицы Баку от автохлама является метод убеждения. «Надо объяснять автовладельцам, что вождение находящихся в таком состоянии машин угрожает жизни и здоровью людей», сказал он.

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