 

Эммануэль Макрон: «Я ликвидирую все исламистские организации»

 

Кандидат на пост президента Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон рассказал в интервью газете Journal du Dimanche, как он намеревается обеспечить более эффективную защиту Франции от терроризма.

"Это разыгрывается на международной арене, в театре боевых действий, как например, в Мали, Сирии, Ливии, а также внутри страны, с нулевой терпимостью в отношении вопросов безопасности… Я ликвидирую исламистские ассоциации, которые не соблюдают законы Республики, помимо режима чрезвычайной ситуации", — заявил Макрон в ответ на вопрос о том, как он намеревается улучшать защиту французов от терроризма.

Он также отметил, что предлагает дополнительно нанять 10 тысяч полицейских и жандармов. По словам Макрона, слабые места служб разведки можно укрепить при помощи возвращения территориальной разведслужбы.

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