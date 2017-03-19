В одном из семи курганов рядом с селом Керимли Огузского района археолог Насиб Мухтаров 10 лет назад обнаружил золотую пластину с изображением быка – навершие царского скипетра. Рядом была найдена золотая пластина с изображением египетского священного жука-скарабея.

Символ власти - золотая маска быка относится к эпохе расцвета первых государств Месопотамии, датируется XV веком до нашей эры. Это период начала эпохи поздней бронзы.

Кроме маски быка размерами 10 на 8 см, найдены золотые изделия – бусы, кольца и серьги. Маска находилась в центре камеры, рядом со скелетом мужчины примерно роста 168 см, крепкого телосложения. В захоронении также обнаружено более ста керамических сосудов и скелет лошади.

И царя нашли

Золотые серьги, кольцо и бусы обнаружены рядом в расположенном кургане. Всего на курганном поле близ села Керимли выявлено 7 курганов. Раскопки велись только в двух из семи курганов и дали богатый материал. Если глиняные, керамические, бронзовые, железные фигурки или маски быка не однократно находились на территории Южного Кавказа, то золотая маска прежде была обнаружена только при раскопках древнего Мингячевира. Сравнительный анализ этих двух артефактов позволит ответить на ряд вопросов, в частности о технологических аспектах изготовления маски быка, найденной близ села Керимли. С точки зрения исполнительского мастерства золотая маска быка представляет уникальное явление и не имеет аналогов среди артефактов подобного типа, обнаруженных до сих пор на территории Южного Кавказа.

Публикация о находке сделала Огуз и село Керимли в среде археологов территорией, равной по потенциалу с окрестностями городов – государств древнего Междуречья ( Месопотамия), где вот уже несколько лет в Ираке и Сирии европейскими специалистами прекращены археологические раскопки.

Совет мусульманской общины села Керимли во главе с Эмиром Керимовым оказывают помощь в проведении полевых исследований царского захоронения.

После обнаружения золотой маски и других драгоценностей в царском кургане главной задачей стало спасение царского захоронения. С этой целью исполком Огуза 7 лет назад изыскал средства для создания музея рядом с раскопками царского кургана.

Община села Керимли оказывает поддержку археологам и строителям в создании музея. Чего нельзя сказать о нынешнем руководстве исполкома Огуза. Хотя курганы вблизи Керимли после сенсационной находки вызывают пристальный интерес у археологов Германии, России, Японии. Золотой бык обозначил стартовую площадку европейской цивилизации, место передачи эстафетного огня от Месопотамии Европе. Отсюда началось продвижение передовой технологии металлообработки на Северный Кавказ, далее юг Европы, Урал, Среднюю Азию.

И такого быка скрывать?

Козыри у Огуза сильные, игроки слабоваты. У города Стара Загора в Болгарии находки поскромнее, но менеджмент сильный и там создали первый и пока единственный в Европе музей эры неолита.

Всех, кто узнали о золотом быке, то есть небольшую группу историков, сотрудников аккредитованных в Баку посольств, интересуют находки царского кургана. Они высказывают сожаление в связи приостановкой строительства музея, где должна быть выставлена ставшая знаменитой золотая маска быка. В настоящее время клад царского кургана находится в спецфонде музея истории Азербайджана в Баку. А в краеведческом музее Огуза нет даже фото золотого быка и жука - скарабея, благодаря которым Огуз стал известен культурологам и историкам. Как регион трансляции достижений первых государств Древнего мира Европе и Азии.

Достроить музей на месте царского кургана – не задача Огуза. У золотого быка масштабы покруче. Находка символов власти означает , что азербайджанская нация формировалась на территории Силиконовой долины Древнего мира. Тема отдельная, сейчас о нашем неумении представлять миру даже такие выигрышные неоспоримые факты исключительной исторической роли.

По словам археолога Н. Мухтарова и главы местной общины Э. Керимова, царский курган за один лишь год в пять раз поднял цену на землю рядом с найденным кладом. Затем цена еще увеличилась, как только стало известно о начале строительства музея и туристического комплекса из 20 коттеджей рядом с ним.

Астрономические цены

Семь лет назад курганное поле села Керимли стало стоить вдвое дороже земельных участков в центре Баку. Поразительные изменения в жизни никому прежде неизвестного села имеют одну только причину, среди изобилия керамики, золотых, бронзовых украшений, бронзовой булавы, золотая маска быка – символ принадлежности этой территории первым государствам Древнего мира.

На территории современного Керимли было древнее городище, – считает археолог Н. Мухтаров. – Судя по сенсационной находке этот регион Кавказа уже в 15 веке до нашей эры входил в сферу влияния древних цивилизаций Месопотамии. Найденная в царском кургане керамика по стилистике копия керамики захоронений того же периода в Карабахе.

Туристический потенциал царского кургана высок, 20 коттеджей на два человека каждое, будет очень мало. До 160 тысяч туристов отдыхают в летний период в двух северных районах страны - Габале и Шеки. Идея создания в рядом с Огузом археопарка с научным музеем и туристическим комплексом обоснована сенсационными раскопками вблизи Керимли.

Найденные уникальные экспонаты, которые подтверждают экономические контакты древнего Междуречья с Южным Кавказом. Символы царской власти такого высокого уровня как золотая маска быка, египетский священный жук-скарабей есть признание местного правителя властителем государства, достойного внимания могущественной цивилизации Месопотамии.

– Кроме большого исторического значения, музей позволяет с оптимизмом говорить о перспективах развития туризма в Огузском районе , - считает Н. Мухтаров.- Керимли ровесник древней Габала и Мингячевира, судя по данным раскопок был связующим звеном между этими древними центрами.

Открытия археологов делают обоснованной версию о том, что селу Керимли более 3500 лет, что привело к ускорению социальных процессов внутри села. Совет общины взял на себя задачу координатора развития села.

Тенденция по всей стране – скупаются земли вблизи курортных городов. Село Керимли находится в центре самого популярного в Азербайджане туристического маршрута Габала-Шеки. Музей эпохи неолита с демонстрацией золотого быка отличный шанс для включения Огуза в маршруты туристов. Вблизи Керимли гражданин Израиля возымел желание приобрести 30 га. Произошло это сразу после того, как стало известно о сенсационной находке золотой маски быка. Аналоги найденной золотой маски – символу власти были найдены в Ираке.

Логика такого дорогого приобретения как 30 гектаров ясна. Клад царского кургана гарантия большого туристического потенциала этой зоны. Высока также вероятность обнаружения такого же уровня сенсационных находок как золотая маска быка в соседних курганах.

«У Керимли отличное будущее, - говорит председатель Совета сельской общины Эмир Керимов - если мы вырастим поколение, которое будет решать проблемы малой родины сообща. Теперь иначе нельзя, по оценке экспертов на исследование всего курганного поля уйдет минимум 10 лет. Жители нашего села должны создать все условия для историков и самим принять участие в преобразование села в центр культуры и туризма».

Керимли как место захоронения царской династии второго тысячелетия до н. э. обладает прекрасным шансом на развитие познавательного туризма.

Музей позволит создать инфраструктуру, открыть рабочие места и остановить отток молодежи. В селе построили бройлерную фабрику, рядом с ней будет завод по разведению форели, создаем экологически чистые фермерские хозяйства. В строящихся предприятиях будет создана жесткая система санитарного надзора за качеством мяса, рыбы и молочных изделий. Все эти меры призваны противостоять скупке земель вокруг нашего села и ликвидировать зависимость от монополистов. Царский курган подарил Огузу уникальную возможность стать туристическим центром и мы должны использовать этот шанс.

Загадки истории

Царское погребенье задало ряд загадок археологам. Почему атрибуты власти оставили в могиле. Как правило, они передаются наследнику.

Найденные в захоронении артефакты Насиб Мухтаров распределил по 32 признакам: посуда, оружие, драгоценности, символы власти, остатки одежды, устройство гробницы и т. д. Это явно не тайное захоронение, когда пришлые погребают воина или вождя с минимальным числом предметов. Стремясь скрыть могилу от врагов. Скорее это было сакральное место захоронения носителя власти по статусу гораздо выше местного вождя.

Значит, Месопотамия имела стабильные отношения с данным регионом Кавказа. Обладание атрибутами власти – золотые бык и скарабей обладало высоким авторитетом в данном регионе. Скорее всего, здесь располагалась колония пришельцев из Месопатамии. В таком случае, это означает, что атрибуты власти были продублированы. Отлиты копии и переданы новому представителю Двуречья.

Рядом с погребеньем было поселение колонистов с юга, значит какое – то время захоронение их вождя выполняло сакральные функции, было местом поклонения. Поэтому атрибуты власти были помещены рядом с их владельцем.

Так как статус представителя Двуречья много выше статуса местного вождя , то сам факт захоронения золотых быка и скарабея очень информативен. Возможно, новому представителю Двуречья были переданы уже на Кавказе изготовленные атрибуты власти. То есть, технология изготовления золотых изделий была передана местным умельцам. Если когда-нибудь будет издана книга об истории ювелирного дела на Кавказе, то место первой такой мастерской определено точно - село Керимли вблизи Огуза. Стабильное пребывание здесь колонии выходцев из Двуречья и объясняет причины возникновения первого государства на Кавказе – Кавказской Албании и расцвета ее центров - древних Шеки и Габала,

Золотые бык и скарабей хранятся в музее истории, но копии их должны находиться в музее археологии в селе Чухур – Габала, созданном организацией SEBA( Сеул-Баку). Как ценные доказательства важной роли этого региона в передаче достижений первых цивилизаций Европе, в формировании такого феномена как Майкоп, много позднее в формировании государства Кавказская Албания.

Золотой бык и скарабей приоткрывает завесу тайны происхождения знаменитого скифского звериного стиля в ювелирном искусстве. У основания происхождения уникального скифского ювелирного искусства, достижения мастеров Южного Кавказа. Вероятность передачи эстафетной палочки в развитии ювелирного искусства именно на Южном Кавказе обусловлена многовековым нахождением здесь зоны древней металлургии, зоны опережающего развития.

Но и таким козырем как золотой бык ни исполком Огуза, ни депутат этого района, ни НИИ археологии ни разу не воспользовалось и не выступили инициаторами создания музея мировой истории в Огузе. Какие козыри вам еще нужны? А может и не игроки это вовсе?

P.S. Тема Огуза – тема умения приращения казны. Или Огуз набирает козыри. или разбрасывается драгоценными площадками, превращаясь в деградирующую провинцию на фоне более предприимчивых соседей. С государствами происходит точно также.