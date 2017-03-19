 

Посол Черногории о друзьях Азербайджана в НАТО эксклюзив

Автор: Записал Заур Расулзаде 

«У нас дружественные, очень прочные отношения. Мы ведем интенсивный политический диалог. В короткие сроки был заложен устойчивый фундамент для развития всестороннего сотрудничества двух наших стран», -  убежден посол Черногории в Азербайджане Бранко Милич.

С каждым годом растут азербайджанские инвестиции в Черногорию, заявил дипломат haqqin.az.

Бранко Милич

Только за прошлый год Черногорию посетили около 10 тысяч азербайджанских туристов. Сейчас стороны ведут переговоры об открытии чартерного рейса между Баку и Подгорицей, что, несомненно, еще больше увеличит взаимный турпоток.

Касаясь политической сферы, Бранко Милич отметил, что  Черногория  на саммите НАТО в мае  станет 29-м членом Североатлантического альянса.

«Членство в НАТО для нас имеет большое значение. Этот шаг позволит государству повысить свою роль на международной арене. Азербайджан может быть уверен, что он обретет для себя в НАТО еще одного друга и близкого партнера», - сказал посол.

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