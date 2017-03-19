Пакистан готов поставлять Азербайджану современное вооружение и развивать с нашей страной военное сотрудничество. Об этом haqqin.az заявил бывший премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз.

«У наших государств есть общие интересы, связанные с вопросами безопасности и обороны. Пакистан поставляет оружие во многие страны. Мне кажется, что и Азербайджану стоит активнее приобретать разработанные в Пакистане различные системы вооружений, которые хорошо зарекомендовали себя на мировом оружейном рынке», - сказал он.

Отметим, что Пакистан является единственной страной в мире, которая не признает Армению. Кроме того, Пакистан первым в мире принял резолюцию, осуждающую геноцид против мирного населения города Ходжалы, совершенный армянскими вооруженными формированиями.

Исламабад также призвал международное сообщество принудить Армению выполнить резолюции Совбеза ООН.