 

Расул Гулиев разнес в пух и прах Джамиля Гасанлы

Автор: Отдел информации 

Между находящимся в эмиграции в США экс-спикером Расулом Гулиевым и главой оппозиционного Нацсовета Джамилем Гасанлы произошел спор, переросший в громкий скандал.

Все началось с того, что Расул Гулиев на своей странице в соцсети Фейсбук распространил видеобращение, в котором поделился своим видением событий 1918 года и образованием АДР. Джамиль Гасанлы решил ответить Расулу Гулиеву, обвинив его в безграмотности и политической трусости.

По словам Джамиля Гасанлы, Расул Гулиев умер как политик после того, как отказался вернуться в Баку и его самолет приземлился в Симферополе. Глава Нацсовета также обвинил экс-спикера в том, что он критиковал оппозицию для того, чтобы получить разрешение властей вернуться в Азербайджан.

Ответ Расула Гулиева не заставил себя долго ждать: «Человек, который за всю жизнь не сделал ничего полезного, не вырастивший ни одного студента, который бы служил народу, человек, называющий себя профессором благодаря своим нескольким заказным книгам, пытается критиковать меня. Как будто это я после выборов кричал и называл себя законным «президентом».

Расул Гулиев обвинил Джамиля Гасанлы в том, что он заплатил взятку и сделал себе фиктивную «инвалидность», благодаря которой оформил высокую пенсию.

«Я вообще не знал о существовании этого человека, пока в 2013 году нас не познакомили в одном из турецких ресторанов Вашингтона. Он тогда мне подарил одну из своих книг, которую я раскритиковал за то, что в ней даны неправильные сведения о Мирджафаре Багирове. Этот человек не понимает, что своими книгами наносит вред имиджу азербайджанского народа», - написал Расул Гулиев.

Расул Гулиев также добавил, что Джамиль Гасанлы пишет чушь на страницах газеты «Азадлыг», будучи уверенным, что ему там никто не ответит.

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