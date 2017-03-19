 

Премьер Израиля пригрозил распустить правительство

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает распустить правительство и инициировать досрочные выборы из-за разногласий с министром финансов Моше Кахлоном по поводу реформы государственной системы теле- и радиовещания, пишет местная пресса.

Накануне сам глава кабинета объявил на своей странице в социальной сети Facebook об отказе от запланированного преобразования вещательного управления, которое действует в системе государственных органов, в общественную корпорацию, в меньшей степени подконтрольную властям.

"Премьер-министр вчера заявил своему кабинету, что если министр финансов Моше Кахлон не откажется от создания новой вещательной корпорации… он отправит Израиль на выборы", — пишет газета "Гаарец". Следующие парламентские выборы, по результатам которых в Израиле формируется правительство и определяется его руководитель, должны, по закону, состояться только в 2019 году.

Сам Нетаньяху объяснил нежелание создавать корпорацию тем, что реформа лишит рабочих мест сотни сотрудников ныне действующего управления, чей бюджет, со слов премьера, к тому же меньше ассигнований на новую вещательную структуру. Критики обвиняют его в стремлении сохранить контроль над государственными медиа-активами.

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