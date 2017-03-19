Секретарь Совета безопасности Грузии рассказал haqqin.az об отношениях с Азербайджаном и Арменией

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили уверен, что Азербайджан - один из самых близких и надежных союзников его страны.

«Наши отношения год от года становятся все крепче. Мы развиваем наши политические и экономические связи по всем направлениям. Азербайджан и Грузия связаны незыблемыми узами дружбы и братства. Сближают нас и схожие проблемы: и у Азербайджана, и у Грузии имеются территориальные конфликты, которые мешают полноценному процветанию нашего региона», - сказал грузинский секретарь нацбеза haqqin.az.

Д.Раквиашвили, тем не менее, не сомневается, что и Грузии, и Азербайджану, и Украине удастся вернуть свои территории.

«Нас очень тревожит милитаризация сепаратистских образований на Южном Кавказе и мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы вернуть наши территории. Грузия выбирает мирный путь решения этих проблем и готова на диалог с Россией. Именно диалог мы рассматриваем как ключ к решению этой задачи.

Не меньше нас беспокоит и конфликт в Нагорном Карабахе, ведь южно-кавказский регион небольшой, и любые военные действия отразятся на всех расположенных здесь странах. Так что, Грузия как соседняя страна, заинтересована в мире между Азербайджаном и Арменией», - подчеркнул он.

Как положительный фактор сотрудничества с Азербайджаном, Давид Раквиашвили отметил и скорое начало работы железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс, который еще больше сблизит страны региона.