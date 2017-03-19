Люди в масках ограбили магазин в Масаллы

В Масаллинском районе Азербайджана ограблен продуктовый магазин. Как передает АПА, преступление произошло в селе Гызылавар.

Вчера вечером лица в масках выломали дверь магазина, принадлежащему Надиру Гафарову, и унесли 500 манатов, сигареты и спиртные напитки.

В целом, владельцу магазина нанесен ущерб в размере около 2000 манатов. В магазине была установлена камера видеонаблюдения, однако преступники были в масках, в связи с чем идентификация их личности затруднена. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.