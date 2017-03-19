В Баку будет пасмурно

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами будет туман. Северо-западный ветер днем сменится порывистым южным ветром.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 4-6, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем - 60-70 процентов.

20 марта в районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Однако днем в некоторых южных и западных районах прогнозируется дождь. Порывистый западный ветер. Ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.