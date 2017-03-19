 

Турция готовит новые митинги в Европе

 

Представитель президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что не исключает проведение еще одного митинга в ФРГ перед референдумом о конституционной реформе, который пройдет в Турции 16 апреля, передает CNN Turk.

Представитель президента Ибрагим Калин также прокомментировал заявление главы Федеральной разведывательной служба Германии о том, что Анкара не смогла убедить немецкие спецслужбы в причастности оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена к попытке госпереворота в Турции.

По словам представителя Эрдогана, подобные высказывания свидетельствуют о поддержке Берлином организаторов путча.

Кроме того, чиновник отметил рост "туркофобии" в Европе.

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