 

В Армении опубликовали список убийц "доставщика хлеба"

Автор: Отдел Армении 

В армянских СМИ опубликованы списки чиновников, которые напрямую виновны в смерти Артура Саркисяна, известного как доставщик хлеба».

Эдик Акобян – руководитель следственной группы уголовного дела “ Сасна Црер”, Артур Мкртчян – судья в суде первой инстанции Арабрик и Канакер-Зейтун административного округа.

Карине Казарян – судья апелляционного уголовного суда РА, которая вынесла решение о его аресте, Арпине Оганисян – министр Правосудия РА, Артур Осикян – начальник департамент по исполнению наказаний министерства Здравоохранения.

Артур Давтян – Генеральный прокурор РА, Ваграм Шаинян – начальник специальной следственной службы старших следователей.

Они не только с сфальсифицировали уголовное дело по обвинению Артура Саркисяна, арестовали незаконно, при наличии болезни Бехтерева, но и отнеслись наплевательски к его крайней форме борьбе с этими беззакониями – голодовке. Имя омбудсмена Армана Татосяна так же в списке виновников, так как он навестил его, видел состояние его здоровья и не предпринял конкретных шагов для его освобождения.

Так как абсолютное большинство граждан страны сходится во мнении, что уголовное дело на Артура Сакисяна фабриковалось с прямого указа и ведения президента Сержа Саргсяна и за последующие пытки и смерть ответственен он, то президент должен уволить вышеназванных чиновников и приказать завести на них уголовные с самым беспристрастным следствием, чтобы, как то спасти свою репутацию.

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В Армении опубликовали список убийц "доставщика хлеба"
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