Азербайджанцам запретили отмечать Новруз в Турции

Азербайджанцам, проживающим в турецкой провинции Коджаэли, запретили отмечать праздник Новруз, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, местная организация азербайджанцев совместно с муниципалитетом города Корфез планировала организовать празднования. Все приготовления к торжествам были завершены, когда местные власти в последний момент запретили проводить эти торжества.

Глава общины азербайджанцев Абдулла Салар заявил, что с уважением относится к этому решению, добавив, что оно было принято в связи с чрезвычайным положением, введённым в стране.

Напомним, что чрезвычайное положение в Турции было введено после провалившейся попытки госпереворота, совершенного 15 июля прошлого года.