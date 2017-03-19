 

Азербайджанцам запретили отмечать Новруз в Турции

Автор: Отдел информации 

Азербайджанцам, проживающим в турецкой провинции Коджаэли, запретили отмечать праздник Новруз, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, местная организация азербайджанцев совместно с муниципалитетом города Корфез планировала организовать празднования. Все приготовления к торжествам были завершены, когда местные власти в последний момент запретили проводить эти торжества.

Глава общины азербайджанцев Абдулла Салар заявил, что с уважением относится к этому решению, добавив, что оно было принято в связи с чрезвычайным положением, введённым в стране.

Напомним, что чрезвычайное положение в Турции было введено после провалившейся попытки госпереворота, совершенного 15 июля прошлого года.

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