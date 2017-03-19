они о нас

В Азербайджане мало кто слышал о Сегуне Аринзе, но он о нашей стране слышал - и более того, мечтает сюда приехать.

Сегун Аринз – кумир десятков миллионов человек. Он самый популярный человек в Нигерии и самый известный актер в Африке. Сегодня ряд нигерийских СМИ выступили со статьей под заголовком «Пять вещей, которые вы не знаете о Сегуне Аринзе».

Авторы статьи отмечали, что звезда любит пиво «Гинесс», является фанатом клуба «Челси», имеет творческий псевдоним и мечтает попасть в Азербайджан.

Именно последний факт в статье и привлек наше внимание. Авторы пишут, что «Сегун Аринз объехал десятки стран мира, где ему организовывали радушный прием. Но мало кто знает, что в настоящее время он мечтает попасть в Азербайджан».

Откуда звезда «черного континента» узнал об Азербайджане и почему он хочет сюда попасть - остается загадкой.