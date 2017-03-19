Воспользовавшись наплывом желающих поехать в районы в преддверии праздников, частные извозчики резко повысили цены на проезд. Это также связано с тем, что автобусов для всех желающих поехать в районы не хватает.

Традиционно таксисты, совершающие рейсы в районы страны, собираются у станции метро «20 января», вблизи автовокзала и «Шамахинки». На данной территории очень шумно, потому что каждый таксист буквально криком зазывает клиентов.

При этом цены за проезд в преддверии праздников повышены в несколько раз. Так, если раньше таксисты были готовы отвезти пассажира в Шабран и Хачмаз за 5 манатов, то теперь за свои услуги требуют 10-12 манатов. Стоимость проезда в Губу и Кусары повышена до 15-17 манатов. Точно также повышена стоимость проезда и в другие районы страны.

Водители такси объясняют рост цен тем, что желающих поехать очень много, что касается рейсовых автобусов, то их практически не хватает.