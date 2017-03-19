В Гомеле состоялись судебные процессы над организаторами и участниками т.н. «марша нетунеядцев». Эти люди протестуют против введения налога, который будут взимать со всех неработающих граждан Беларуси.

Суд приговорил ряд активистов к административному аресту и крупному штрафу. Примечательно, что одним из задержанных организаторов митингов является бывший десантник Андрей Макаров.

Именующий себя гражданским активистом Андрей Макаров в 1990 году находился в Баку в рядах частей Советской Армии и участвовал в разгоне митингов против советской власти. Во время разгона одной из демонстраций Андрей Макаров получил ранение железным прутом и остался инвалидом.

Ирония судьбы: человек, который разгонял митинги людей, выступающих за свои права и свободу в Баку, сегодня сам организует митинги в Гомеле. Более того, он жалуется на действия полиции, которая, по его мнению, чрезмерно жестоко обращается с митингующими.