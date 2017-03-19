Наивны те люди, которые посчитали, будто с отставкой Майкла Флинна с поста советника президента по национальной безопасности та история исчерпала себя. Напомню, назначенный на одну из ключевых должностей в президентской администрации генерал проработал лишь несколько недель и вынужден был уйти, когда выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса насчет своих контактов с российским послом Сергеем Кисляком.

Оказывается, во время своих разговоров они обсуждали перспективу отмены санкций, введенных против Российской Федерации президентом Бараком Обамой. Флинн ушел, ему уже нашли замену в лице бравого генерала Макмастера, но скандал все не угасает.

В распоряжении специального комитета Конгресса оказались документы, которые свидетельствуют, что Майкл Флинн не просто поддерживал отношения с русскими, но и брал за это деньги, а это уже совсем другая статья. В частности, документы свидетельствуют, что за поездку на десятилетний юбилей телеканала Russia Today в декабре 2015 года, где генерал сидел за одним столом с Владимиром Путиным, бывший глава американской военной разведки и будущий советник президента по национальной безопасности получил больше 45 тысяч долларов.

В полностью оплаченной трехдневной поездке генерала сопровождал его сын, их поселили в пятизвездочном «Метрополе» в непосредственной близости от Красной площади. Интересно, что на прямой вопрос, заданный ему журналистами еще минувшим летом, Флинн ответил, что никаких денег у русских никогда не брал. Теперь выясняется, что все-таки брал. Случай с Russia Today не единственный. Отслежены по крайней мере еще два платежа.

Один – от компании «Волга-Днепр», которая занимается тяжелыми авиационными грузоперевозками, второй – от компьютерной компании Касперского, с представителями которых генерал Флинн встречался за гонорар в 11 тысяч долларов в каждом случае. Члены Конгресса, входящие в специальный комитет, уверены, что в этих случаях было нарушено правило, действующее в Пентагоне, согласно которому отставные офицеры и генералы подпадают под действие первой статьи Конституции, которая запрещает принимать подарки, жалование, должности или титулы от иностранных государств.

Кроме того, наблюдатели указывают, что человек, который на протяжении двух лет возглавлял американскую военную разведку, не мог не понимать сомнительности своих контактов с российским пропагандистским телеканалом.

Флинн еще занимал высокую должность в разведке, когда ЦРУ выпустило свой доклад в декабре 2012 года, в котором описывало RT как «инструмент для проведения кремлевской политики по подрыву веры в американское руководство и разжиганию политических протестов». В докладе указывалось, что расходы на глобальное вещание телеканала составляют 190 миллионов долларов в год, а его руководство тесно связано непосредственно с кремлевской верхушкой, и лично Путин гарантирует бюджетное финансирование этого пропагандистского проекта. И если это обстоятельство не удержало Флинна от сомнительных связей…

Флинн Флинном, однако возникает вопрос, как человек, за которым тянутся такие дела, мог быть назначен на столь ответственный и политически чувствительный пост. Это опять таки поднимает проблему кадровой политики Дональда Трампа, в результате которой серьезным рискам подвергаются вопросы национальной безопасности.

Кстати, уже в августе минувшего года, работая в избирательной кампании Трампа, Майкл Флинн заключил контракт с голландской компанией на полмиллиона долларов, чтобы представлять интересы Турции в США в качестве лоббиста. В качестве такого лоббиста он и зарегистрировался неделю спустя после своего скандального увольнения с поста советника президента. Да, такого Америка еще не видела. Трамп открывает ей глаза.